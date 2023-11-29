6 महीने बाद क्यों भारत वापस लौटी Anju Thomas, ये है असली वजह?

Rajasthan से Pakistan पहुंची Anju करीब 6 महीने बाद भारत वापस आ गई है। अंजू का पाकिस्‍तानी पति Nasrullah उसे Wagah Border पर छोड़ने आया था। नसरुल्लाह ने दावा किया है कि अंजू अपने बच्‍चों से मिलने के लिए भारत लौटी है। वह जल्‍द ही वापस पाकिस्‍तान आ जाएगी। बताया जा रहा है कि अंजू थॉमस को अभी बीएसएफ के कैंप में रखा गया है। बकौल नसरुल्लाह- अंजू सिर्फ बच्चों की खातिर भारत जा रही है। उसे बच्चों की बहुत याद आती है। बच्चों से मिलकर वो वापस लौट आएगी। वीजा में कुछ दिक्कतें आ रही थीं, जिस कारण अंजू भारत नहीं लौट पा रही थी। हालांकि, अब डॉक्यूमेंट्स का काम लगभग पूरा हो चुका है।

पाकिस्‍तानी पति नसरुल्लाह के साथ अंजू

नवंबर के अंत तक वो भारत जाएगी। बस मैं चाहता हूं कि वहां की पुलिस अंजू को सुरक्षा प्रदान करे क्योंकि, अंजू को लेकर भारत में काफी बवाल मचा हुआ है। लोग उसे गलत समझ रहे हैं. जबकि, वो कहीं भी गलत नहीं है। वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आई थी और जा भी लीगल तरीके से रही है।