जब Anand Mahindra को बुक करनी पड़ गई कैब !

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 26, 2023 12:38 IST
ज्यादा तर आम लोग ही कैब से सफर करते हैं क्या हो जब अरबपति Anand Mahindra और Mukesh Ambani को कैब बुक करना पड़ जाए जी हां कुछ ऐसा ही हुआ है।  सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा जो  दिन-रात कोई न कोई वीडियो या फोटो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में, उन्होंने एक और फोटो पोस्ट करके एक रोचक कहानी शेयर की। उस फोटो में मुकेश अंबानी भी साथ में नजर आ रहे थे। आनंद महिंद्रा ने बताया कि कैसे दो सबसे अमीर लोगों को कैब बुक करने में मजबूर होना पड़ा। यह हुआ था क्योंकि मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा की शटल गाड़ी  छूट गई थी। इसलिए, जब वे अमेरिका में लौट रहे थे, उन्हें उबर बुक करना पड़ा। इस बीच, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स ने उन्हें लिफ्ट देकर उनकी मंजिल तक पहुंचाया।

कभी-कभी, जब हम किसी अनजान शहर में अपने कोई जान पहचान के व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारे चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। इसी तरह, भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वॉशिंगटन में कैब बुक करते समय, उन्होंने भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से मिल गई। आनंद महिंद्रा ने फोटो पोस्ट करते हुए बताया कि वे मुकेश अंबानी और यूएस के सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स से बातचीत कर रहे थे। इस बीच, उनकी शटल गाड़ी चली गई थी और उन्हें ऊबर बुक करनी पड़ी। उसी समय, सुनीता विलियम्स उनसे मिली।

 

Anand Mahindra ने किया ट्वीट 

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा प्रधानमंत्री मोदी के साथ वॉशिंगटन में आयोजित अमेरिकी स्टेट  डिनर में शामिल हुए थे। यह आधिकारिक डिनर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आयोजित किया था। इस स्वागत में, अंबानी परिवार के साथ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी, सत्या नडेला और इंदिरा नूयी भी मौजुड़ थी। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 26, 2023