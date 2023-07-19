scorecardresearch
NewsपरदेसPM मोदी के बारे में क्या कहा Nita Ambani ने

PM मोदी के बारे में क्या कहा Nita Ambani ने

Nita Ambani के अनुसार भारत सही जगह और समय पर है और इसकी समृद्ध संस्कृति दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है। नीता अंबानी के फाउंडेशन ने NewYork में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया । The Tree And The Serpent नामक यह आयोजन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने बताया कि यह म्यूजियम में चौथा आयोजन है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत 2016 में Nasreel Mohammadi के साथ की थी। उन्होंने कहा कि एनएमएसीसी (Nita Mukesh Ambani Cultural Center) में हमारा विजन है कि वैश्विक स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ है उसे भारत लाएं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2023 21:49 IST
Reliance Foundation की चेयरपर्सन Nita Ambani के अनुसार भारत सही जगह और समय पर है और इसकी समृद्ध संस्कृति दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है। नीता अंबानी के फाउंडेशन ने NewYork में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया । The Tree And The Serpent नामक यह आयोजन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में किया गया। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने बताया कि यह म्यूजियम में चौथा आयोजन है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत 2016 में Nasreel Mohammadi के साथ की थी। उन्होंने कहा कि एनएमएसीसी (Nita Mukesh Ambani Cultural Center) में हमारा विजन है कि वैश्विक स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ है उसे भारत लाएं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं यहां आकर इस विशाल प्रदर्शनी का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। 

प्रदर्शनी "द ट्री एंड द सर्पेंट" दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 4 ईस्वी की अवधि तक के बौद्ध कला का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं यहां आकर काफी उत्साहित हूं। भारत बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है और बौद्ध धर्म भारतीय लोकाचार के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनका फाउंडेशन दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों के साथ सहयोग करने और भारत में कला लाने पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'एनएमएसीसी खुलने के बाद पिछले तीन महीनों में हमने एक दिन में 5000 से ज्यादा लोगों को आते देखा। सिर्फ दो प्रदर्शनों के लिए हमारे पास डेढ़ लाख से अधिक लोग आए थे। भारत अब सही जगह और समय पर है। भारतीय संस्कृति का बहुत कुछ दुनिया भर के लोगों के लिए दिलचस्प है।

भारत का अपनी तरह का पहला, बहु-विषयक सांस्कृतिक स्थान, नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, लगभग तीन महीने पहले खोला गया था, जिसका उद्देश्य संगीत, रंगमंच, ललित कला और शिल्प में दुनिया के सामने भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रदर्शित करना है। केंद्र का नाम रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता मुकेश अंबानी के नाम पर रखा गया था। सांस्कृतिक केंद्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के केंद्र में स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर मे स्थित है।

