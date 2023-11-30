scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसचुनाव में मुफ्त वादों के बीच Narayana Murthy ने ये क्या कह दिया !

चुनाव में मुफ्त वादों के बीच Narayana Murthy ने ये क्या कह दिया !

मूर्ति ने उदाहरण देते हुए समझाया, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, तो सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको यह भी कहना चाहिए कि अगर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 20 फीसदी तक हो जाएगी, तब हम आपको यह सुविधाएं देंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 30, 2023 10:49 IST
Narayana Murthy ने कहा है कि कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए
Narayana Murthy ने कहा है कि कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए

महज कुछ महीने और फिर देश में शुरू होने वाला है लोकतंत्र का महापर्व यानि देश का आम चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अब चुनाव को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आने शुरू हो चुके है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से विभिन्न तरह की मुफ्त सुविधाएं देने के वादों के बीच सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह-संस्थापक N. R. Narayana Murthy ने कहा है कि कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सेवाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने वाले लोगों को समाज की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए।

advertisement

Also Read: Stock to Watch: आज के खबरों वाले शेयर

सॉफ्टवेयर क्षेत्र के दिग्गज मूर्ति ने यह भी कहा कि भारत जैसे गरीब देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए उदार पूंजीवाद ही एकमात्र समाधान है। मूर्ति ने उदाहरण देते हुए समझाया, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा, तो सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको यह भी कहना चाहिए कि अगर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 20 फीसदी तक हो जाएगी, तब हम आपको यह सुविधाएं देंगे। वह Bangalore Tech Summit 2023 के 26वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। आईटी उद्योग के दिग्गज ने कहा, मैं मुफ्त सेवाएं मुहैया कराए जाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि मैं कभी गरीब पृष्टभूमि से आया था। लेकिन मैं सोचता हूं कि मुफ्त सुविधाओं का लाभ लेने वाले लोगों से बदले में उनकी ही भावी पीढ़ी की भलाई के लिए कुछ योगदान लिया जाना चाहिए।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 30, 2023