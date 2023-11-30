Stock to Watch: आज के खबरों वाले शेयर

Tata Technologies: टाटा टेक के शेयर आज शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने वाले हैं।

ICICI Bank: बैंक के निदेशक मंडल ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (योजना) में अपने इक्विटी शेयरों को रद्द करने के बदले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के सार्वजनिक शेयरधारकों को बैंक के इक्विटी शेयर जारी करके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने की व्यवस्था की मसौदा योजना को मंजूरी दे दी। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, जिससे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी।

UltraTech Cement: कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार 169.79 करोड़ रुपये में झारखंड के पतरातू में स्थित बर्नपुर सीमेंट की 0.54 एमटीपीए सीमेंट पीसने वाली संपत्ति का अधिग्रहण किया है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। यह निवेश झारखंड राज्य में कंपनी के प्रवेश का प्रतीक है।

Gandhar Oil Refinery (India): गांधार ऑयल के शेयर आज स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाले हैं।

Fedbank Financial Services: फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आज स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होंगे।

L&T Finance: कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने उन विकल्प अनुदानकर्ताओं को एलएंडटी एफएचएल कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना - 2013 के तहत 13,07,500 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने अपने विकल्पों का प्रयोग किया है। उक्त इक्विटी शेयर सभी मामलों में कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर रैंक के होंगे और इसके बाद घोषित किए जाने वाले लाभांश के हकदार होंगे।

Dixon Technologies: आईसीआरए ने अपनी रेटिंग की फिर से पुष्टि की है और दीर्घकालिक रेटिंग के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है।