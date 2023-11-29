Indian Stock Market: 4 ट्रिलियन डॉलर का हुआ भारतीय शेयर बाजार

इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) के लिस्ट होते ही भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। IRDEA का शेयर 32 रुपये के इश्यु प्राइस के मुकाबले 56.25% ऊपर लिस्ट हुआ और इसके बाद भी इसमें तेजी देखने को मिली। आज शेयर बाजार में अडाणी ग्रुप के शेयरों में आज भी तेजी देखने को मिली । अडाणी टोटल गैस 8% से ज्यादा चढ़ा । ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज में 2% से ज्यादा कि तेजी रही । अडाणी एनर्जी और अडाणी विल्मर भी 3% से ज्यादा चढ़े। शेयर बाजार में लगातार तेजी के कारण BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार रिकॉर्ड 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया । इस साल की शुरुआत से ये 600 बिलियन डॉलर बढ़ा। जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स 15 सितंबर के रिकॉर्ड हाई से सलभाग 2% नीचे है। मई 2007 में बीएसी-लिस्टेड कंपनियों ने एक ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप की उपलब्धि हासिल की थी। BSE में कई नई कंपनियों के शामिल होने के बावजूद इसे दोगुना होने में 10 साल का समय लग गया। जुलाई 2017 में मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर और मई 2021 में 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा था।

NSE के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 28 नवंबर को 783.82 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,324.98 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनो में तेजी देखने को मिली और आज IREDA की शानदार लिस्टिंग ने मार्केट कैप में और इजाफ़ा किया जिससे 4 ट्रिलियन डॉलर के मॉर्केट कैप को पार करने आसानी हुई। कल टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग के बाद मॉर्केट कैप में कितना इजाफा होता है ये देखना होगा। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को लेकर शेयर बाजार में पहले से ही उत्साह है।