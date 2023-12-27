Weather Alert: नए साल पर बना रहे हैं घूमने का प्लान? जानिए कैसा रहेगा देशभर का मौसम

दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और जनवरी की शुरुआत होने से पहले ही दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले तीन से चार दिनों तक मैदानी इलाकों में कोहरे की स्थिति ऐसी ही बनी रहने वाली है। इसके बाद कोहरा थोड़ा कम हो सकता है लेकिन तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर में अमूमन जिस तरह का तापमान होता है इस बार तापमान में इतनी गिरावट दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, बीते कई दिनों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस जरूर दर्ज किए गए हैं लेकिन इसके बाद भी मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया।

मौसम विभाग का कहना है कि नए साल की शुरुआत में मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर तो देखने को मिलेगा लेकिन तापमान में ज्यादा बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉ सोमा सेन ने बताया कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह का कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है।इसके साथ ही नॉर्थ इंडिया पर एक एंटी साइक्लोन बैठा हुआ है, इसकी वजह से तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा जाएगा। वहीं, पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर बर्फबारी के साथ हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है।

नए साल का जश्न मनाने अक्सर लोग पहाड़ों पर जाते हैं क्योंकि नए साल के मौके पर अक्सर पहाड़ों में बर्फबारी हो रही होती है। मौसम विभाग की मानें तो 31 दिसंबर को पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। साथ ही वहां पर आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और हल्की-फुल्की बारिश होने की भी उम्मीद है। यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन पहाड़ों पर अगर लोग छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं तो वह बर्फबारी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में नए साल के मौके पर आसमान साफ रहेगा और हवा या बारिश के कोई आसार नहीं हैं। जिसकी वजह से मैक्सिमम और मिनिमम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। क्योंकि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंच रहा है।

वहीं, मौसम में नमी होने की वजह से अभी कोहरे को स्थिति बरकरार रहने वाली है, कई इलाकों में कोहरे को लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे का असर दिल्ली-एनसीआर के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। लेकिन 3 से 4 दिन में कोहरे का कहर सिर्फ पंजाब का सीमित रह जाएगा।