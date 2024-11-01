scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसवियतनाम की करेंसी: एक भारतीय रुपये में कितने मिलते हैं वियतनामी डोंग

वियतनाम की करेंसी: एक भारतीय रुपये में कितने मिलते हैं वियतनामी डोंग

पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, जिसके चलते भारतीय रुपया और वियतनामी डोंग की विनिमय दर में भी बदलाव देखा गया। हाल ही में, रुपये के मुकाबले डोंग का मूल्य लगभग 293-294 के बीच स्थिर बना हुआ है। इसके चलते भारतीयों को वियतनाम में खरीदारी और पर्यटन के दौरान सस्ती दरों पर सेवाएं मिल रही हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 1, 2024 11:56 IST
Dong
Dong

भारतीय यात्रियों और कारोबारियों के लिए वियतनाम एक लोकप्रिय गंतव्य बनता जा रहा है। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा वियतनामी डोंग (Vietnamese Dong) है, जिसका प्रतीक ₫ और कोड VND है। वर्तमान में, 1 भारतीय रुपया लगभग 294 वियतनामी डोंग के बराबर है, जिससे भारतीय पर्यटकों को वियतनाम में वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाने में अधिक सहूलियत हो रही है।

advertisement

कैसे बदला भारतीय रुपये और वियतनामी डोंग का मूल्य?

पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, जिसके चलते भारतीय रुपया और वियतनामी डोंग की विनिमय दर में भी बदलाव देखा गया। हाल ही में, रुपये के मुकाबले डोंग का मूल्य लगभग 293-294 के बीच स्थिर बना हुआ है। इसके चलते भारतीयों को वियतनाम में खरीदारी और पर्यटन के दौरान सस्ती दरों पर सेवाएं मिल रही हैं।

भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों के लिए फायदे

कम विनिमय दर के कारण वियतनाम में भारतीयों को खरीदारी, भोजन और आवास पर कम खर्च करना पड़ता है। वियतनाम में होटल, रेस्तरां और स्थानीय बाजार में भारतीय रुपये की इस क्रय शक्ति के कारण बजट में भी कमी आती है। इसके अलावा, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी भारतीय कारोबारी इस दर का लाभ उठाते हुए वियतनाम में सस्ते उत्पाद आयात करने पर विचार कर सकते हैं।

वियतनामी डोंग से संबंधित आवश्यक जानकारी

वियतनामी डोंग की विनिमय दर रोजाना बदलती रहती है, जो विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है। इस वजह से जो भी भारतीय वियतनाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपनी यात्रा से पहले विनिमय दर की जानकारी अवश्य ले लें।

सुझाव: वियतनाम यात्रा करने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले ही भारतीय बैंकों या विनिमय केंद्रों से डोंग में मुद्रा बदलवा लें या फिर वियतनाम में एटीएम और मुद्रा विनिमय केंद्रों का लाभ उठाएं।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 1, 2024