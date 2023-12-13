गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden, क्या है वजह,पढ़िए पूरी खबर

अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत यात्रा पर नहीं आएंगे। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि Quad Summit को अगले साल जनवरी के बजाय बाद में किसी और तारीख पर आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले भारत क्वाड सम्मेलन को जनवरी में कराना चाहता था। भारत में अमेरिका के राजदूत Eric Garcetti ने सितंबर में कहा था कि PM Modi ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि वाशिंगटन ने नई दिल्ली को बता दिया है कि राष्ट्रपति बाइडेन गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि इस फैसले की पीछे की वजह जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में स्टेट ऑफ द यूनियन में बाइडेन का संबोधन हो सकता है। बाइडेन फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके अलावा हमास-इजराइल संघर्ष पर भी अमेरिका काफी तवज्जो दे रहा है। ऐसे में ये भी उनके भारत न आने के कारण हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि क्वाड का शिखर सम्मेलन जनवरी में भारत में नहीं होगा और इसे 2024 में बाद में भारत में कराने का प्रस्ताव दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि अगर बाइडेन भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होता।

जानकारी के मुताबिक भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में बाद में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। हम संशोधित तारीखों पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जिन तारीखों पर विचार किया जा रहा है, वो सभी क्वाड साझेदारों के लिए सुविधाजनक नहीं हैं। क्वाड गठबंधन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिक के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत यात्रा की है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 'टू प्लस टू' मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए भारत का दौरा किया था। अमेरिकी का उप राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन फाइनर ने पिछले सप्ताह भारत का दौरा किया था और वर्तमान में एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे दिल्ली की यात्रा पर हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन पर सूत्रों ने कहा कि भारत नई तारीखों पर विचार कर रहा है। पिछला क्वाड शिखर सम्मेलन 20 मई को जी7 शिखर सम्मेलन के इतर हिरोशिमा में हुआ था।