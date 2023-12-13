Himachal में भारी बर्फबारी, Punjab-Delhi-UP में ठिठुरे लोग, जानिए क्या है मौसम विभाग का अनुमान
एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब', 401 से 450 के बीच 'गंभीर' और 450 से ऊपर ‘अति गंभीर’ माना जाता है।
राष्ट्रीय राजधानी Delhi समेत बीते कुछ दिनों से पूरे NCR समेत सभी मैदानी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ऐसा पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से हो रहा है। हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पडोसी देश नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। पंजाब में जहां बीते कुछ दिनों से ठंड बढ़ने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग की मानें तो मौसम वैज्ञानिकों ने दिन में आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 12 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच शहर का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस से सात डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पंजाब में घने कोहरे की वजह से वायु यातायात प्रभावित हुआ।
कई हिस्सों में ठंड की वजह से तापमान घटकर 5 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को हिदायत दी गई है कि वह गर्म कपड़े पहने और आग के नजदीक बैठें। हरियाणा के कई हिस्सों में घना कुहरा देखने को मिला है। उसी तरह बिहार-नेपाल से सटे इलाकों में भी लोगों को कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह 10.05 बजे 318 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है।