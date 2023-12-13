Mahadev Betting App का मालिक एवं मुख्य सरगना Ravi Uppal Dubai से गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप Mahadev के मामले में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। Mahadev Betting App केस में इसके सह संस्थापक Ravi Uppal को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में रवि उप्पल के अलावा दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही भारतीय एजेंसियां दुबई सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। रवि उप्पल महादेव ऐप मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है। उसे जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं, महादेव ऐप के दूसरे प्रमोटर और आरोपी Saurabh Chandrakar की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने एक बयान में महादेव ऐप और सट्टेबाजी घोटाले में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इन लोगों ने इसके लिए Subham Soni नाम के शख्स को जिम्मेवार ठहराया है।

advertisement

Also Read: 2024 आम चुनाव को लेकर रेटिंग एजेंसी Fitch ने लगाया ये अनुमान ! पढ़िए पूरी खबर

इसको लेकर ईडी ने यूएई में भारतीय दूतावास से शुभम सोनी का बयान लिया है। कथित सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के साथ-साथ मुंबई पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने उप्पल और एक अन्य प्रमोटर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद ईडी ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले महादेव ऐप केस की जांच कर रही ईडी की रडार पर कई बॉलीवुड और टीवी एक्टर आए थे। इस मामले में ईडी ने देश के कई शहरों में छापेमारी करके 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel का नाम भी उछाला गया।