पूर्व-ट्विटर CEO पराग अग्रवाल ने Elon Musk पर मुकदमा दायर किया

अब, अग्रवाल ने तीन अन्य पूर्व ट्विटर अधिकारियों के साथ मिलकर मस्क पर लाखों डॉलर का भुगतान न करने का मुकदमा दायर किया है। पेश है पूरी कहानी, पांच बिंदुओं में.

Ankur Tyagi
Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Mar 5, 2024 18:25 IST
अक्टूबर 2022 में , एलोन मस्क ने ट्विटर (जिसे अब एक्स कहा जाता है) का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, नए मालिक के रूप में उनकी प्रारंभिक कार्रवाइयों में तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल की बर्खास्तगी भी शामिल थी। मस्क ने कई अन्य उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया, जिससे मैनपावर में भारी कमी आई और हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मस्क के नेतृत्व में इस प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और अब यह वह स्थिति नहीं है जो एक साल पहले थी। जब से पराग अग्रवाल को कंपनी के सीईओ पद से हटाया गया है, तब से उनके बाहर निकलने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मस्क ने भी कई मौकों पर पूर्व ट्विटर प्रमुख के बारे में बात की है। अभी हाल ही में, यह बताया गया था कि अग्रवाल को निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर एक अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया था जिसे मस्क चाहते थे।

1. पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल सहित ट्विटर के चार पूर्व अधिकारियों ने एक संयुक्त मुकदमे में एलोन मस्क पर मुकदमा दायर किया है। पराग अग्रवाल 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मांग कर रहे हैं।

2. मुकदमा सोमवार को सैन फ्रांसिस्को संघीय अदालत में दायर किया गया था। मामले में शामिल अन्य अधिकारी ट्विटर के पूर्व सीएफओ नेड सेगल, पूर्व मुख्य कानूनी अधिकारी विजया गड्डे और पूर्व जनरल काउंसिल सीन एडगेट हैं।

3. मुकदमे के अनुसार, अधिकारियों का दावा है कि मस्क द्वारा नियंत्रण लेने के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें निकाल दिया गया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मस्क ने उन पर कदाचार का झूठा आरोप लगाया और ट्विटर खरीद से पीछे हटने का प्रयास करने के लिए उन पर मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया।

4. मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि मस्क ने अधिकारियों को वादा किए गए विच्छेद वेतन से इनकार कर दिया, जिसमें प्रत्येक के लिए एक साल का वेतन और सैकड़ों हजारों स्टॉक विकल्प शामिल थे। पूर्व अधिकारियों ने इसे बकाया धन रोकने और कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर करने के लिए "मस्क प्लेबुक" का हिस्सा बताया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व अधिकारियों ने मुकदमे में कहा, "यह मस्क की चाल है: अन्य लोगों का बकाया पैसा अपने पास रखना और उन्हें उन पर मुकदमा करने के लिए मजबूर करना।"

5. यह एकमात्र कानूनी लड़ाई नहीं है जो एक्स लड़ रहा है। कंपनी पहले से ही प्रस्तावित वर्ग कार्रवाई से निपट रही है, जिसमें नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की गई है और इसी तरह के दावों के साथ छह पूर्व वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा एक और मुकदमा दायर किया गया है। एक्स किसी भी गलत काम से इनकार करता है और उसे अपनी पीआर फर्म, मकान मालिकों, विक्रेताओं और सलाहकारों को भुगतान से संबंधित पिछले कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Mar 5, 2024