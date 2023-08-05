तोशाखाना मामला: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान दोषी

scorecardresearch
इमरान पर आरोप है कि जो उन्हें गिफ्ट बतौर पीएम मिले वे उन्होंने महंगे दाम पर बाहर बेच दिए। पाकिस्तान के पीएम को 3 साल की सजा और राजनीति से 5 साल तक बैन कर दिया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2023 14:11 IST
पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराया गया है। इमरान खान पर विदेशों से मिले गिफ्ट्स में हेराफेरी का आरोप है। इमरान पर आरोप है कि जो उन्हें गिफ्ट बतौर पीएम मिले वे उन्होंने महंगे दाम पर बाहर बेच दिए। पाकिस्तान के पीएम को 3 साल की सजा और राजनीति से 5 साल तक बैन कर दिया गया है।

स्थानीय मीडिया चैनलों ने शनिवार को कहा कि एक पाकिस्तानी ट्रायल कोर्ट ने पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाई।

अब इस फैसले के बाद इमरान खान का अगले चुनाव में हिस्सा लेने का सपना अधूरा रह सकता है। एक तरह से इमरान खान और फौज के बीच तनाव चरम पर आ चुका है और इस फैसले के बाद इमरान खान को अगले चुनाव में हिस्सा लगने से रोका भी जा सकता है।

Aug 5, 2023