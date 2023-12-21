संसद में घुसपैठ करने वालों से Facebook पर चैट करने वाला पकड़ा गया, किसान आंदोलन में भी था शामिल

बीते दिनों संसद में हुई सुरक्षा में सेंध के मामले में दिल्ली पुलिस यूपी के जालौन पहुंची। यहां से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस जालौन के मुख्यालय उरई से Atul Kulshrestha नाम के युवक को पकड़कर दिल्ली ले गई। पड़ोसियों के मुताबिक, अतुल कुलश्रेष्ठ उर्फ बच्चा का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन छात्र जीवन से ही भगत सिंह की विचारधारा से लगाव जुनूनी स्तर पर रहा है। पुलिस का कहना है कि अतुल ने लोगों से फेसबुक पर चैट की थी। जानकारी के अनुसार, जालौन के अतुल कुलश्रेष्ठ ने 13 दिसंबर को संसद में घुसकर स्मोक बम फोड़ने वाले लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अतुल उर्फ बच्चा को हिरासत में लिया है। अतुल भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़ा है। उसने संसद में सेंधमारी करने वाले लोगों से फेसबुक पर चैट की थी। अतुल कुलश्रेष्ठ छात्र जीवन से भगत सिंह की विचारधारा से जुड़ा है।

advertisement

Also Read: 'मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा...', ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसे 2 बच्चों के पिता ने गंवा दी जान

अतुल कई बार गोष्ठियों और सभाओं का आयोजन कराता रहा है। उसने किसान आंदोलन में भी सहभागिता की थी। पुलिस ने जब अतुल की आपराधिक कुंडली खंगाली तो सामने आया कि अतुल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही वह कभी किसी अराजक गतिविधि में संलिप्त रहा है। पुलिस ने संसद में सेंध लगाने वाले लोगों से चैट करते हुए उसे रिकॉर्ड में पकड़ा है। संदेह के कारण दिल्ली पुलिस अतुल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। अतुल के घर जब मीडियाकर्मी पहुंचे तो परिवारवालों ने बंद दरवाजे के अंदर से कह दिया कि हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि दिल्ली पुलिस मंगलवार देर शाम आई थी। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उसका नाम अतुल कुलश्रेष्ठ है। शुरुआती छानबीन में अतुल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पुलिस अपने स्तर से जिले में अतुल के बारे में जांच पड़ताल कर रही है।