IPL के ऑक्शन में बिके सबसे महंगे खिलाड़ियों को एक गेंद के लिए मिलेंगे इतने पैसे !

यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस IPL के सीजन में कैसा परफॉर्म करते हैं। इस साल टी20 वर्ल्ड कप भी होना है और आईपीएल उसके लिए तैयारी का मौका हो सकता है।

Adarsh
Adarsh
New Delhi,UPDATED: Dec 20, 2023 14:56 IST
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नीलामी के दौरान कई बार रोमांचक बातें होती रहती हैं। लेकिन जो इस बार हुआ वह वाकई हैरान करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने तहलका मचा दिया है। वो चाहे Mitchell Starc हो या फिर Pat Cummins इन दोनों खिलाड़ियों को भारी-भरकम रकम रूपए देकर खरीदा गया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर खरीदा गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को 20.25 करोड़ रुपये दिए गए। स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स और कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को पीछे छोड़ते हुए बाएं हाथ के पेसर को अपनी टीम में शामिल किया। स्टार्क 2015 के सीजन के बाद पहली बार IPL में खेल रहे हैं। हैरान करने की बात यह है कि 2015 में जिस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए वह खेले थे, उन्होंने स्टार्क पर बोली भी नहीं लगाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 31 करोड़ रुपये थे और उसने स्टार्क के लिए अपना पर्स पूरा खोल दिया। स्टार्क IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए।

चलिए आपको बताते हैं कि स्टार्क और पैट कमिंस की एक बॉल के बदले फ्रैंचाइजी उन्हें कितने रुपये चुकाने वाली है। मान लीजिए वह लीग स्टेज के सभी 14 मैच खेलते हैं और एक मैच में पूरे चार ओवर यानी 24 गेंद फेंकते हैं तो वह करीब 336 गेंद फेंकेगे, और इस हिसाब से देखा जाए तो एक गेंद के लिए उन्हें 7 लाख 36 हजार 607 भारतीय रुपये मिलेंगे। वहीं बात अगर कमिंस की करें तो उनकी एक गेंद के लिए 14 मैच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 6 लाख रुपये से ऊपर का भुगतान करेगी। मान लिया जाए कि स्टार्क और कमिंस की टीम फाइनल तक पहुंचती है तो इस स्थिति में उन्हें क्वालीफायर और एलिमिनेटर मिलाकर तीन मैच और मिल जाएंगे। इस तरह 17 गेम और कुल 408 गेंदों के हिसाब से स्टार्क की एक बॉल 6 लाख 10 हजार और कमिंस की एक बॉल फेंकने की फीस 5 लाख होगी। पेसर्स पर पैसे लुटाने का एक बड़ा कारण ऑक्शन से ठीक एक रात पहले IPL के नियमों में बड़े बदलाव माना जा रहा है। दरअसल, IPL के COO हेमंग अमीन ने सारी फ्रेंचाइजियों को बता दिया था कि नए सीजन में एक गेंदबाज अब दो बाउंसर फेंक सकता है। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह कंधे से ऊपर सिर्फ एक ही गेंद फेक सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस IPL के सीजन में कैसा परफॉर्म करते हैं। इस साल टी20 वर्ल्ड कप भी होना है और आईपीएल उसके लिए तैयारी का मौका हो सकता है।

Dec 20, 2023