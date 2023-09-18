scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेस11,000 लोगों की बैठने की क्षमता, 3,000 कारों की पार्किंग, तस्वीरों में देखिए यशोभूमि

11,000 लोगों की बैठने की क्षमता, 3,000 कारों की पार्किंग, तस्वीरों में देखिए यशोभूमि

यशोभूमि में आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है और वर्षा जल संचयन के प्रावधान भी हैं। इस कॉम्प्लेक्स को सीआईआई के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 11:36 IST
यशोभूमि का जलवा देखेगी दुनिया
यशोभूमि का जलवा देखेगी दुनिया

नए मेट्रो स्टेशन 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' के उद्घाटन के साथ ही 'यशोभूमि' कन्वेंशन सेंटर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से जुड़ जाएगा। 5,400 करोड़ रुपये की लागत और 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र में विकसित, यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) स्थलों में से एक होगी। यशोभूमि में एक विशाल सम्मेलन केंद्र, कई प्रदर्शनी हॉल, बैठक कक्ष और अन्य सुविधाएं हैं। कन्वेंशन सेंटर में एक समय में 11,000 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। कन्वेंशन सेंटर में एक भूमिगत कार पार्किंग सुविधा है जिसकी क्षमता एक समय में 3,000 कारों की है।

advertisement

Also Read: G20 में दिखा जलवा, भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे Europe-Middle East, Biden ने Modi का किया शुक्रिया

कन्वेंशन सेंटर में देश में एक एलईडी मीडिया अग्रभाग भी है। इसमें एक पूर्ण हॉल भी शामिल है, जिसमें लगभग 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें एक सभागार भी है, जिसमें एक अभिनव स्वचालित बैठने की व्यवस्था है जो फर्श को सपाट या लकड़ी के फर्श और ध्वनिक दीवार पैनलों के साथ विभिन्न विन्यासों के लिए सभागार-शैली वाली बैठने की व्यवस्था की अनुमति देती है। कन्वेंशन सेंटर के अंदर ग्रैंड बॉलरूम की छत पंखुड़ीदार है और इसमें लगभग 2,500 मेहमान रह सकते हैं। इसमें एक विस्तारित खुला क्षेत्र भी है जिसमें लगभग 500 लोग बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में 13 बैठक कक्ष हैं, जो आठ मंजिलों में फैले हुए हैं, जिनमें विभिन्न स्तरों की विभिन्न बैठकों की परिकल्पना की गई है। यशोभूमि में आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली है और वर्षा जल संचयन के प्रावधान भी हैं। इस कॉम्प्लेक्स को सीआईआई के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) स्थलों में से एक होगी
यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) स्थलों में से एक होगी

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 18, 2023