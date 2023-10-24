RSS मुख्यालय में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन में चीफ गेस्ट होंगे Shankar Mahadevan
विजयदशमी के अवसर पर आज Nagpur में स्थित संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजन कार्यक्रम शुरू हो गया है। नागपुर के Reshimbagh Ground में हो रहे इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख Mohan Bhagwat लोगों को संबोधित करेंगे। इस बार कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर मशहूर सिंगर और कंपोजर Shankar Mahadevan को बुलाया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित करता है। इस दौरान हर बार अलग-अलग लोगों को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। इस कड़ी में ही पिछले साल दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वालीं पूर्व पर्वतारोही संतोष सिंह को बुलाया गया था।
1925 में हुई संघ की स्थापना
इससे पहले 2021 में आरएसएस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया था। विजयादशमी के दिन नागपुर में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि मुंबई स्थित तब के इजरायली महावाणिज्य के दूत कोब्बी शोशानी ने कार्यक्रम में शिरकत की थी। बता दें कि हिंदी तिथि के मुताबिक विजयादशमी के दिन ही 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आरएसएस की अलग-अलग शाखाओं पर स्थापना दिवस मनाया जाता है।