इजराइल-हमास के बीच सेंसेक्स, निफ्टी में गिरावट, कल की कैसी बनाए रणनीति?

इज़रायल-हमास युद्ध के बीच भारतीय बाजारों में सोमवार को गिरावट देखी गई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कल मंगलवार को बाज़ारों का हाल क्या रहेगा? बीएसई का बैरोमीटर सेंसेक्स 483.24 अंक या 0.73 प्रतिशत गिरकर 65,512.39 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 141.15 अंक या 0.72 प्रतिशत गिरकर 19,512.35 पर बंद हुआ।

कोटक सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख (खुदरा) श्रीकांत चौहान ने कहा, निवेशकों को पहले से ही उच्च ब्याज दरों और अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था का डर सता रहा है जो इस युद्ध के बाद और बढ़ सकती है।

निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टोरल सूचकांकों ने निराश किया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3 फीसदी से ज्यादा टूटा, जबकि निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा टूटा। निफ्टी वित्तीय सेवाओं, धातु, ऑटो, उपभोक्ता टिकाऊ, तेल और गैस और निजी बैंक सूचकांकों में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

निफ्टी 50 पैक में केवल सात शेयर हरे निशान में बंद हुए। डॉ रेड्डीज़ और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने लगभग एक-एक प्रतिशत जोड़ा, जबकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने आधा प्रतिशत से अधिक जोड़ा। ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दिन के एकमात्र ग्रीन में रहे।

इसके विपरीत, अदानी पोर्ट्स को 5 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और हियर मोटोकॉर्प को लगभग 3 प्रतिशत का नुकसान हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और भारत पेट्रोलियम में दो-दो फीसदी की गिरावट आई। ब्लू-चिप पैक में बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक और अदानी एंटरप्राइजेज अन्य भी गिरावट के साथ बंद हुए।

व्यापक बाजारों में, महाराष्ट्र बैंक और यूको बैंक में 7 फीसदी की गिरावट आई, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में 6 फीसदी की गिरावट आई। अदानी पावर, इरकॉन इंटरनेशनल, गोदरेज इंडस्ट्रीज और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसी तरह 6 प्रतिशत की कटौती की।

दूसरी ओर, आईटीआई में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि केयर रेटिंग्स और राघव प्रोडक्टिविटी एन्हांसर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओरिएंट होटल्स ने 7 फीसदी की छलांग लगाई, जबकि जेनसोल इंजीनियरिंग और क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने 6 फीसदी की छलांग लगाई। ऑयल इंडिया 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ा।