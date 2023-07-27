SC ने ईडी डायरेक्टर SK Mishra को 15 सितंबर तक दिया एक्सटेंशन
SC ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक SK Mishra को 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। लेकिन साफ कहा कि इसके बाद इन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले मिश्रा की नियुक्ति को अवैध ठहराया था और उन्हें 31 जुलाई तक कार्यालय खाली करने को कहा था। हालांकि, केंद्र ने बुधवार को आवेदन में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी।
केंद्र यह कहते हुए मिश्रा के विस्तार पर जोर दे रहा है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) एक आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था है और एस के मिश्रा का इस पद पर बने रहना आवश्यक है।63 वर्षीय मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति पत्र को बाद में 2020 में संशोधित किया गया और दो साल के कार्यकाल को तीन साल में बदल दिया गया।