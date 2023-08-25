Money Laundering मामले में Satyendra Jain को Supreme Court से मिली राहत, 1 सितंबर तक अंतरिम जमानत
सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने की खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन-रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको ख़त्म कर देने की, वो सिर्फ़ “मैं” में ही जीता है। वो सिर्फ़ खुद को ही देखना चाहता है।
जस्टिस A S Bopanna की अध्यक्षता वाली बेंच ने Satyendra Jain को दी गई अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 1 सितंबर को तय कर दी। कोर्ट में जैन की तरफ से कहा गया कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद जैन सर्जरी के बाद की रिकवरी प्रोसेस में है। वही ED ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए डॉक्टरों की सलाह पर्याप्त नहीं है। ED ने कहा कि उनके साथ एक सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। यह एक दिन की भी मेडिकल जमानत देने का मामला नहीं है। ED ने कहा कि केवल इसलिए उन्हें पहले भी जमानत दी गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे दोबारा भी जमानत दी जा सकती है।
Also Read: Ayushman Yojana को लेकर भड़के स्वास्थ्य मंत्री Mansukh Mandaviya
बता दें कि सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने की खबर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने ट्वीट कर कहा था कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन-रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है - सबको ख़त्म कर देने की, वो सिर्फ़ “मैं” में ही जीता है। वो सिर्फ़ खुद को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दें।