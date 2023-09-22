scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसS Jaishankar in USA: विदेश मंत्री 9 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे, UNGA की बैठक में होंगे शामिल

S Jaishankar in USA: विदेश मंत्री 9 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे, UNGA की बैठक में होंगे शामिल

विदेश मंत्री ग्लोबल साउथ के लिए भारत के समर्थन को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम 'इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ: डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट' की मेजबानी करेंगे. इसके अलावा वह न्यूयॉर्क में विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 22, 2023 18:31 IST
S Jaishankar in USA: विदेश मंत्री 9 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे, UNGA की बैठक में होंगे शामिल
S Jaishankar in USA: विदेश मंत्री 9 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे, UNGA की बैठक में होंगे शामिल

विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। यहां वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के वार्षिक सत्र में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ पर एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे।  

न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्रालय (एमईए) ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 से 26 सितंबर तक न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

advertisement

विदेश मंत्री ग्लोबल साउथ के लिए भारत के समर्थन को ध्यान में रखते हुए एक विशेष कार्यक्रम 'इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ: डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट' की मेजबानी करेंगे. इसके अलावा वह न्यूयॉर्क में विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे. 78वें यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र को जयशंकर 26 सितंबर को संबोधित करेंगे।

वाशिंगटन में एस जयशंकर अपने समकक्ष अमेरिकी एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा शामिल है. वह आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव को भी संबोधित करेंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 22, 2023