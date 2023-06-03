शुक्रवार को बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए है। घायलों को इलाज के लिए आसपास के जिलों के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। बता दें कि Balasore के बहनगा में तीन ट्रेनें टकराई हैं, दो पैसेंजर ट्रेनों की मालगाड़ी से टक्कर हुई है, जाहिर है, तीन ट्रेनों की टक्कर भयावह है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

advertisement

Also Read: भारत के चक्कर में सऊदी अरब और रूस में क्यों बढ़ रहा है तनाव?

शुक्रवार को बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,000 लोग घायल हो गए है। रेलमंत्री Ashwini Vaishnav और ओडिशा के मुख्यमंत्री Naveen Patnaik ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया है। रेलमंत्री ने कहा है कि हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर एक उच्चस्तरीय जांच होगी। प्रधानमंत्री Narendra Modi नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक करने के बाद Odisha पहुंचे।

PM Narendra Modi नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक करने के बाद Odisha पहुंचे

बालासोर रेल दुर्घटना के कारण अभी तक रूट्स की कुल 149 ट्रेनों पर असर पड़ा है, 58 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, 81 ट्रेनों के रूट्स को डायवर्ट किया गया है, वहीं, 10 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है ये बहुत दर्दनाक था, जो लोग घायल हुए हैं सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, यह एक गंभीर घटना है, हर प्रकार की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, जो दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारतीय रेलवे के अनुसार दोपहर 2 बजे तक ओडिशा ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है, जबकि 747 लोग घायल हुए हैं और 56 गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

Also Read: RaghuRam Rajan के GDP वाले बयान पर क्यों मचा है बवाल?