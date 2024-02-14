PM Modi आज Abu Dhabi में BAPS हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 14, 2024 10:43 IST
पीएम मोदी आज अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे
PM Modi अबू धाबी की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। बुधवार को Abu Dhabi में पहले हिंदू मंदिर, Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को उनके समर्थन और हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए जमीन देने के लिए धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर भारत के प्रति राष्ट्रपति की आत्मीयता और यूएई के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। अबू धाबी में 27 एकड़ भूमि पर बना बीएपीएस हिंदू मंदिर, दुबई-अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मुरीखा में स्थित है। निर्माण 2019 से जारी है।

पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "बीएपीएस मंदिर का निर्माण आपके समर्थन के बिना संभव नहीं होता।" मोदी ने राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया जहां उन्होंने मंदिर के लिए जमीन का जिक्र किया था और राष्ट्रपति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। मोदी ने कहा, "ऐसा विश्वास और प्यार ही हमारे अनूठे रिश्ते की ताकत को दर्शाता है।"

Also Read: PM Modi आज से UAE के दौरे पर, 'Ahlan Modi' इवेंट को करेंगे संबोधित, कल अबू धाबी में भव्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन

मंदिर 18 फरवरी को आम जनता के लिए खुलेगा

मंदिर के निर्माण में किसी स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर में संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात के प्रतीक सात शिखर भी हैं। मंदिर परिसर में एक आगंतुक केंद्र, पुस्तकालय, कक्षा, प्रार्थना कक्ष, सामुदायिक केंद्र, रंगभूमि, खेल का मैदान, उद्यान, किताबें और उपहार की दुकानें और साथ ही फूड कोर्ट भी है। बीएपीएस हिंदू मंदिर पूरे खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा होगा। यूएई के दुबई में तीन अन्य हिंदू मंदिर हैं। मोदी सोमवार को अबू धाबी पहुंचे और हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई पहुंचने के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने व्यापक बातचीत की।

(पीटीआई इनपुट के साथ)

