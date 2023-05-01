PM Modi Mann Ki Baat: मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर पीएम मोदी की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देश को संबोधित किया, जिसने आज अपनी 100वीं कड़ी पूरी कर ली। पीएम मोदी ने कहा, 'मन की बात' ने मुझे भारत के लोगों से जुड़ने का मंच दिया। उन्होंने कहा, "मेरे लिए 'मन की बात' दूसरों के गुणों की पूजा करने के बारे में है। 'मन की बात' का हर एपिसोड खास रहा है। इसने सकारात्मकता, लोगों की भागीदारी का जश्न मनाया है।"

मन की बात का 100वां एपिसोड न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सुना गया। मसलन, विदेश मंत्री S Jaishankar ने America में एक कार्यक्रम के दौरान सीधा प्रसारण सुना। भारत में, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर और रोहित शेट्टी जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने रविवार को Mumbai के राजभवन में 'मन की बात' के 100वें एपिसोड की स्क्रीनिंग में भाग लिया।

अभिनेता शाहिद कपूर ने भी लोगों से जुड़े रहने की इच्छा के लिए पीएम मोदी की सराहना की। शाहिद कपूर ने कहा कि मोदी जी लोगों से जुड़े रहना चाहते थे, यही एक महान नेता की निशानी है। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि मुझे यहां बुलाया गया। यहां होना सौभाग्य की बात है। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह कार्यक्रम सरकार के नागरिक संपर्क कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बन गया 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा, मन की बात फ्रेंच, चीनी, अरबी और फारसी सहित अन्य विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है।