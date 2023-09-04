छुट्टियां नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री, RTI से मिला जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद कोई छुट्टी नहीं ली है। हाल ही में पीएमओ में लगाई गई एक आरटीआई के जरिए इसका खुलासा हुआ है, जिसमें पूछा गया था कि पीएम मोदी कितने दिन छुट्टी पर रहे। इसके जवाब में कहा गया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी की छुट्टियों की जानकारी मांगने वाली इस आरटीआई को प्रफुल्ल पी शारदा ने 31 जुलाई को दायर किया था। इसमें दो सवाल पूछे गए थे।

1- प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित पीएमओ में कितने दिन उपस्थित रहे?

2- प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में कितने दिन उपस्थित रहे?

इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया कि पीएम हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी पीएमओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पीएमओ द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मेरा प्रधानमंत्री-मेरा अभिमान। साल 2016 में भी आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था कि भारत का प्रधानमंत्री हर समय ड्यूटी पर रहता है. दरअसल पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय से प्रधानमंत्री के लिए छुट्टी नियमों और प्रक्रियाओं की एक प्रति आरटीआई के जरिए मांगी गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टियां का रिकॉर्ड नहीं: PMO

आरटीआई में पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, वीपी सिंह और राजीव गांधी के छुट्टी के रिकॉर्ड भी मांगे थे, लेकिन पीएमओ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का कोई छुट्टी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।