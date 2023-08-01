Pakistan में पड़ी पेट्रोल की मार, 20 रूपये महंगा हुआ

Pakistan की स्थिति पहले से ही नाजुक चल रही है और अब इस कंगाल मुल्क में महंगाई का बड़ा धमाका हुआ है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता पर वहां की सरकार ने बड़ा झटका दिया है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री Ishaq Dar ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। जिससे वहां की जनता के होश उड़ गए हैं। पड़ोसी मुल्क की सरकार ने पेट्रोल के दामों में 19.95 रुपये का इजाफा किया है यानि की अब वहां पेट्रोल की कीमत 272.95 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की बात करें तो कीमत में 19.90 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 273.40 प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में ये नई दरें 1 अगस्त यानि आज से ही लागू हो गई हैं।

पहले से ही महंगाई के बोझ से दबी पाकिस्तानी जनता को वहां के हुक्मरान इस फैसले को लेने की वजह राष्ट्रीय हित बता रहे हैं। खबरों की माने तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला तो पहले ही हो जाना था लेकिन बढ़ती कीमतों को देखते हुए पेट्रोल पंर पर लगने वाली भीड़ से बचाव के लिए इसका एलान अब किया गया। पाकिस्तानी सरकार का साफ कहना है कि हमने दाम को कम करने की कोशिश की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती क्रेूड की कीमतों ने ये फैसला लेने पर मजबूर किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हमने पेट्रोल-डीजल के दाम में कम बढ़ोतरी की कोशिश की थी, लेकिन ये सभी जानते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों से बंधे हुए हैं। इसके साथ ही ये सभी एग्रीमेंट Imran Khan की सरकार के दौरान ही हुए हैं। ऐसे में हमें IMF की शर्तों का पालन करना जरूरी है।

Pakistan के वित्त मंत्री Ishaq Dar (फाईल फोटो)

पाकिस्तान में ये कहानी पेट्रोल-डीजल की ही नहीं बल्कि LPG के दामों की भी है। इस मामले में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमत के चलते आम जनता की घर की रसोई का बजट पूरी तरह से हिल गया है। अगस्त की शुरुआत के साथ LPG के दाम में 17.5% और LPG कंज्यूमर सेल प्राइस में 13.5% का इजाफा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान में 11.8 किलो सिलेंडर 886.30 पाकिस्तानी रुपये और कंज्यूमर प्राइस 2,373.64 रुपये मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई 7वें आसमान पर है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में हालिया गिरावट से पाकिस्तान चाहे तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती कर सकता था, लेकिन रुपये में गिरावट के चलते सरकार को कीमतों को नीचे रखने में अभी भी काफी मुश्किल पेश आ रही है। पाकिस्तान की तेल बेचने वाली कंपनियों ने अनुमान लगाया था कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में उन्हें प्रति लीटर काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल-डीजल में बेतहाशा बढ़ोतरी का कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां की जनता इस महंगाई को कैसे झेल रही है, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता।

