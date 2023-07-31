World Cup 2023: India Vs Pakistan मैच अब 14 अक्टूबर को होगा
भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का मैच अब 14 अक्टूबर को होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का मैच अब 14 अक्टूबर को होगा। हालांकि इसका ऐलान 31 अगस्त को होने की संभावना है। अहमदाबाद पुलिस ने 15 अक्टूबर को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में चिंता व्यक्त की थी क्योंकि हिंदू त्योहार नवरात्रि भी उसी दिन शुरू होती है। सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इसकी सलाह दी है क्योंकि इस मैच की व्यवस्था का प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है।
हालांकि मैच Narendra Modi Stadium में होने की संभावना है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व कप के चार मैचों की मेजबानी करेगा - 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच उद्घाटन मैच, 14 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान, 4 नवंबर को इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया और 19 नवंबर को अंतिम टूर्नामेंट। विश्व कप के मैच दिल्ली, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और धर्मशाला जैसे शहरों में भी होंगे। विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी, जिनमें से आठ पहले ही क्रिकेट वर्ल्ड सुपर लीग के माध्यम से क्वालीफाई कर चुकी हैं। अंतिम दो टीमों का चयन जिम्बाब्वे में आयोजित क्वालीफायर टूर्नामेंट के अंत में किया गया, जो 9 जून को समाप्त हुआ।