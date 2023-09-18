8 नए विधेयकों के साथ आज से संसद सत्र होगा शुरू
मंगलवार सुबह लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाया गया है। जिन दो मुद्दों को संसद के विशेष सत्र में उठाए जाने की अफवाह थी उनमें 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक और इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का संभावित प्रस्ताव शामिल है।
संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र सोमवार (18 सितंबर) से शुरू होने वाला है। इस संसद सत्र में कुल 8 विधायकों को लिस्ट किया गया है। रविवार को आयोजित एक सर्वदलीय बैठक में, फ्लोर नेताओं को कथित तौर पर सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) से संबंधित तीन विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है। पहले सूचीबद्ध विधेयकों में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल है। यह विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था और विपक्ष ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के बराबर रखने की मांग की गई है न कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर।
रविवार सुबह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जोशी ने कहा कि मौजूदा भवन के सेंट्रल हॉल में एक समारोह के बाद सत्र नए भवन में चलेगा। सरकार का विधायी कामकाज 20 सितंबर से नये भवन में शुरू होगा। मंगलवार सुबह लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाया गया है। जिन दो मुद्दों को संसद के विशेष सत्र में उठाए जाने की अफवाह थी उनमें 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक और इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का संभावित प्रस्ताव शामिल है। ये मुद्दे कई हफ्तों से विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच विवाद का मुद्दा बने हुए हैं।
(पीटीआई के इनपुट्स के साथ)