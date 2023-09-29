Pakistan Bomb Explodes: Pakistan की मस्जिद में बम धमाका, 50 से ज्यादा लोगों की मौत

Pakistan में धार्मिक स्थल पर एक और आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तान के Balochistan प्रांत में एक मस्जिद के समीप शुक्रवार को किए गए एक आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 अन्य घायल हो गए है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये हमला पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन ‘Eid E Milad un Nabi’ मनाने के लिए मस्जिद के बाहर एक रैली में हुआ है। रैली की वजह से मस्जिद के सामने भारी भीड़ थी। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक इस हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।

एक अन्य टीवी चैनल जियो के मुताबिक, ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग ईद-मिलाद उन नबी के मौके पर इकट्ठा हुए थे। बलूचिस्तान में हुए इस हमले के बाद पाकिस्तान में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है।