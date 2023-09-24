Khalistani Terrorist: NIA ने तैयार की पूरी दुनिया में फैले खालिस्तानियों की लिस्ट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में पूरी दुनिया में फैले खालिस्तानियों के नाम है। SFJ चीफ़ गुरपतवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की ये नई लिस्ट तैयार की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में तमाम संपत्तियां जब्त होंगी। UAPA के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी।

NIA सूत्रों के मुताबिक 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की ये लिस्ट तैयार की गई है जो विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा चला रहे हैं। इस लिस्ट में इन खालिस्तानी आतंकियों के नाम शामिल हैं।

1.परमजीत सिंह पम्मा- UK

2.वाधवा सिंह (बब्बर चाचा) - पाकिस्तान

3.कुलवंत सिंह मुठड़ा- UK

4.जे इस धालीवाल -USA

5.सुखपाल सिंह-UK

6-हरप्रीत सिंह (राना सिंह) - US

7.सरबजीत सिंह बेनूर- UK

8.कुलवंत सिंह (कांता) - UK

9. हारजप सिंह (जप्पी सिंह) US

10.रणजीत सिंह नीता- पाकिस्तान

11.गुरमीत सिंह (बग्गा बाबा)

12.गुरप्रीत सिंह (बागी) - UK

13.जसमीत सिंह हक़ीमजादा- दुबई (ड्रग स्मगलर)

14.गुरजंत सिंह ढिल्लन- ऑस्ट्रेलिया

15- लखबीर सिंह रोड़े- कनाडा

16.अमरदीप सिंह पूरेवाल- US

17.जतिंदर सिंह ग्रेवाल- कनाडा

18- दुपिंदर जीत - ब्रिटेन

19- एस. हिम्मत सिंह- US

इसके अलावा एनआईए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डोजियर जारी किया है और संभवत ये डोजियर कनाडा की सरकार को भी दिया जाएगा।