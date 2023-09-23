India-Canada Row: कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा, 'भारत के साथ विश्वसनीय आरोप साझा किए थे।'

ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा ने "विश्वसनीय आरोप" साझा किए थे कि भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में शामिल हो सकती है।

इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रूडो ने सबसे पहले निज्जर की हत्या को भारत से जोड़ा था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ट्रूडो ने कहा, कनाडा ने विश्वसनीय आरोप साझा किए हैं जिनके बारे में मैंने सोमवार को बात की थी । ट्रूडो ने कहा, हम भारत के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार हैं और हमें उम्मीद है कि वे हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि हम इस गंभीर तरीके से इसकी तह तक पहुंच सकें। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रूडो ने सबसे पहले निज्जर की हत्या को भारत से जोड़ा था। भारत ने मंगलवार को ऐसे आरोपों को 'बेतुका' और 'प्रेरित' बताते हुए खारिज कर दिया।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के तुरंत बाद कनाडाई सरकार ने भी एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया।

निज्जर, जो कनाडा का रहने वाला था, भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक था और उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम था। इस साल 18 जून को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी।

कनाडाई प्रधान मंत्री कनाडाई दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे।

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "हमने कनाडा के प्रधान मंत्री के बयान को उनकी संसद में देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज कर दिया है। ये आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। हालाँकि, गुरुवार को न्यूयॉर्क में अपने संवाददाता सम्मेलन में, कनाडाई प्रधान मंत्री कनाडाई दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे।