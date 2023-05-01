Operation Kaveri: सूडान से 229 लोगों का एक और जत्था वापस आया

हिंसा प्रभावित Sudan से Operation Kaveri Mission के तहत 229 लोगों का एक और जत्था रविवार को भारत लाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने Twitter पर लिखा कि ऑपरेशन कावेरी के तहत एक और उड़ान 229 यात्रियों को वापस Bengaluru लेकर आई।

Also Read: Mark Zuckerberg Networth: संपत्ति में 10.2 अरब डॉलर यानि करीब 81.77 हजार करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

advertisement

इससे पहले शुक्रवार को 754 लोग दो जत्थों में भारत पहुंचे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आज सूडान से लौटे भारतीयों की कुल संख्या 1,954 है। भारतीयों को Jeddah, Saudi Arabia से वापस निकाला गया, जहां भारत ने निकासी के लिए एक ट्रांजिट कैंप स्थापित किया था। भारतीय वायु सेना (IAF) C17 ग्लोबमास्टर विमान से 246 भारतीय निकासी का दूसरा जत्था गुरुवार को Mumbai में उतरा।

"Operation Kaveri" के तहत, भारत अपने नागरिकों को khartoum और अन्य अशांत क्षेत्रों के संघर्ष क्षेत्रों से Port Sudan तक ले जा रहा है, जहां से उन्हें भारतीय वायुसेना के भारी-भरकम परिवहन विमान और भारतीय नौसेना के जहाजों में जेद्दा ले जाया जा रहा है।

जेद्दा से, भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ानों या भारतीय वायुसेना के विमानों में घर वापस लाया जा रहा है। भारत ने जेद्दा और पोर्ट सूडान में अलग-अलग नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, और खार्तूम में भारतीय दूतावास दिल्ली में विदेश मंत्रालय (MEA) के मुख्यालय के संपर्क में रहने के अलावा उनके साथ समन्वय कर रहा है।

Also Read: Google ने की छंटनी लेकिन सुंदर पिचाई की बल्ले-बल्ले, समझिए पूरी ख़बर

सूडान देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक लड़ाई देख रहा है जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए हैं। S Jaishankar ने अफ्रीकी देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सोमवार को "ऑपरेशन कावेरी" शुरू करने की घोषणा की थी।