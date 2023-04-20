कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहत नहीं मिली है। Surat की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर उन्हें आज राहत नहीं मिली। राहुल गांधी के पास अब Gujrat होईकोर्ट जाने का रास्ता बचा है। अगर अदालत ने सजा पर रोक लगा दी होती, तो राहुल गांधी को संसद में बहाल किया जा सकता था।

advertisement

राहुल गांधी को ये सजा पिछले महीने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में हुई थी। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी को कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई एक टिप्पणी पर अदालत में घसीटा था।

Also Read: Nandini Vs Amul की लड़ाई में कूदे Rahul Gandhi

यह केवल संसद से अयोग्यता या दो साल की जेल की सजा का मामला नहीं है - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, राहुल गांधी 6 और वर्षों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

राहुल गांधी ने अपनी दलील में कहा कि अगर Trial कोर्ट की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी। सूरत की अदालत ने कहा कि सांसद के रूप में हटाने या अयोग्यता को अपरिवर्तनीय या अपूरणीय क्षति नहीं कहा जा सकता है।