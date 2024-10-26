Niftycrash: इज़रायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, फेल हो गया ईरान का डिफेंस सिस्टम



इज़राइल ने शनिवार (26 अक्टूबर 2024) को ईरान पर एक श्रृंखलाबद्ध हवाई हमले किए, जिसमें कहा गया कि यह सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। यह हमला ईरान द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को इज़राइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के जवाब में किया गया, जो छह महीनों में ईरान का इज़राइल पर दूसरा सीधा हमला था।

तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई, हालांकि ईरान ने दावा किया कि इससे केवल "सीमित नुकसान" हुआ है।

ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी मार्गों पर उड़ानों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, यह जानकारी शनिवार (26 अक्टूबर 2024) को देश की राज्य समाचार एजेंसी IRNA ने दी।



इज़राइल ने कहा कि हमला पूरा हो गया है, और इसके लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं। हमारे विमान सुरक्षित रूप से लौट आए हैं। यू.एस., इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि ईरान पर तीन चरणों में हमले हुए

यू.एस. और इज़राइली अधिकारियों ने कहा कि ईरान पर तीन चरणों में हमले किए गए, एक एक्सिओस रिपोर्टर ने शनिवार (26 अक्टूबर 2024) को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि दूसरे और तीसरे चरण ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और उत्पादन स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया।