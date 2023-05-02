scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसCampa Cola: के लिए मुथैय्या मुरलीधरण और मुकेश अंबानी की नई गुगली

Campa Cola: के लिए मुथैय्या मुरलीधरण और मुकेश अंबानी की नई गुगली

Mukesh Ambani ने Campa Cola को खरीदा है, उस दिन से वो इस ब्रैंड को देश-दुनिया में बढ़ाने और इसकी नई पहचान बनाने के लिए एक के बाद एक नई डील कर रहे हैं। कोका कोला और पेप्सी को टक्कर देने के लिए अब मुकेश अंबानी ने अब नई स्ट्रेटर्जी तैयार की है। उन्होंने दुनिया के दिग्गज स्पिनर और पूर्व श्रीलंकाई प्लेयर मुथैया मुरलीधरन के हाथ मिलाया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: May 2, 2023 17:27 IST
Mukesh Ambani ने दिग्गज स्पिनर और पूर्व श्रीलंकाई प्लेयर मुथैया मुरलीधरन के हाथ मिलाया है।
Mukesh Ambani ने दिग्गज स्पिनर और पूर्व श्रीलंकाई प्लेयर मुथैया मुरलीधरन के हाथ मिलाया है।


जिस दिन से Mukesh Ambani ने Campa Cola को खरीदा है, उस दिन से वो इस ब्रांड को देश-दुनिया में बढ़ाने और इसकी नई पहचान बनाने के लिए एक के बाद एक नई डील कर रहे हैं। Coca Cola और Pepsi को टक्कर देने के लिए अब मुकेश अंबानी ने अब नई स्ट्रेटर्जी तैयार की है। उन्होंने दुनिया के दिग्गज स्पिनर और पूर्व श्रीलंकाई प्लेयर Muttiah Muralitharan के हाथ मिलाया है। अब आप कहेंगे क्यों? न तो वो अब क्रिकेट में सक्रिय हैं और न ही वो Reliance के लिए ब्रांड Promotion कर रहे हैं। तो इसका जवाब है कि मुकेश अंबानी का न्या मास्टर प्लान

advertisement
Ceylon Beverageपूर्व श्रीलंकाई बॉलर मुथैया मुरलीधरन की ही कंपनी है।
Ceylon Beverage पूर्व श्रीलंकाई बॉलर मुथैया मुरलीधरन की ही कंपनी है।

दरअसल Reliance Retail की कैंपा कोला कंपनी के लिए मुकेश अंबानी ने सीलोन बेवरेज इंटरनेशनल के साथ डील की है। आपको बता दें कि सीलोन बेवरेज पूर्व श्रीलंकाई बॉलर मुथैया मुरलीधरन की ही कंपनी है। अब समझते हैं कि Asia के सबसे अमीर उद्योगपति की इस श्रीलंकाई ब्रांड से जुड़ने की वजह क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि सीलोन बेवरेज का Business Model है क्या?

Mukesh Ambani ने सीलोन बेवरेज इंटरनेशनल के साथ डील की है
Mukesh Ambani ने सीलोन बेवरेज इंटरनेशनल के साथ डील की है

श्रीलंका की सीलोन बेवरेजेज के प्लांट बड़ी बेवरेज कैन और फिलिंग कंपनियों में से एक है। इसकी कैपिसिटी हर रोज 30 करोड़ बेवरेज कैन फिलिंग की है। सीलोन बेवरेजेज दुनिया भर में बेवरेज कंपनियों को कैंस की सप्लाई करता है। ये कंपनी हर घंटे 48000 से ज्यादा कैन के प्रोडक्शन कर सकती है। 

अब समझिए Ceylon Beverage पूर्व श्रीलंकाई बॉलर मुथैया मुरलीधरन की ही कंपनी है।  कैसे रिलायंस रिटेल के ब्रैंड कैंपा कोला को फायदा पहुंचा सकती है?
रिलायंस रिटेल ने सीलोन बेवरेज इंटरनेशनल से कैंपा कोला के लिए कैन की को-पैकिंग के लिए डील की है। इसके अलावा दोनों कंपनियों के बीच Manufacturing Unit लगाने को लेकर भी सहमति बनी है। यहां सीलोन बेवरेज इंटरनेशनल के कुछ ब्रांडों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मिलने की उम्मीद है। वहीं श्रीलंका की सबसे बड़ी बेवरेज कैन और फिलिंग कंपनियों कैंपा कोला के लिए को पैकिंग करेगी।

Campa Cola को तेजी से स्मॉल और मिड साइज के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना चाहती है।

इस Deal मदद से रिलायंस कैंपा कोला अपनी पहुंच तेजी से Small और Mid Size के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना चाहती है। जिसका मतलब है सीधा कंज्यूमर तक पहुंच बनाना। कैंपा कोला के एक्सपेंशन के लिए मुकेश अंबानी लगातार नई डील्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में रिलायंस रिटेल ने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीदा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंबानी और मुरलीधरन की गूगली किसे बोल्ड करती है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 2, 2023