Ayodhya में 22 जनवरी को लैंड करेंगे 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन, देश-विदेश से जुटेंगे 8 हजार से ज्यादा VVIP मेहमान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने गुरुवार को कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए 100 चार्टर्ड फ्लाइट्स के अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। वह इंडिगो द्वारा अयोध्या से अहमदाबाद फ्लाइट के उद्घाटन के लिए आयोजित वर्चुअल समारोह में बोल रहे थे। अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को PM Modi ने किया था। अयोध्या में 22 जनवरी को कमर्शियल फ्लाइट्स के अलावा 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन से 8000 से ज्यादा मेहमान आएंगे। इनमें देश के अलावा विदेश से आने वाले मेहमान भी शामिल हैं। देश-विदेश से 40 से अधिक VVIP मेहमान अपने प्लेन से अयोध्या आना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने 21 और 22 जनवरी की अनुमति प्रशासन से मांगी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के अयोध्या आने की उम्मीद है।

आठ शहरों से अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे विमान

अयोध्या एयरपोर्ट पर आठ शहरों से कर्मशियल और चार्टर्ड फ्लाइट्स के लैंड करने की संभावना है, इनमें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और पणजी शामिल हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, 'अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोफेशनल फ्लाइट ऑपरेशन का एक उदाहरण पेश करेगा, क्योंकि विशेष दिन पर आने वाले वीवीआईपी मेहमानों के स्वागत के लिए स्टाफ को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है'। कई विमान प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर पार्क किए जाएंगे और उनके हैंगर इस विशेष दिन के लिए खाली रखे जाएंगे। एमवीआईएए (MVIAA) चौबीसों घंटे काम करेगा, जिससे कोहरे और अंधेरे की स्थिति में भी उड़ान संचालन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, यदि किसी एयरलाइन ने 21 और 22 जनवरी के दिन के लिए उड़ानें निर्धारित की हैं तो कर्मशियल फ्लाइट्स भी अपना परिचालन जारी रखेंगी।

अयोध्या एयरपोर्ट पर लागू रहेगी 'ड्रॉप एंड मूव' पॉलिसी

भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (AAI) के तकनीकी प्रभारी और अयोध्या हवाईअड्डे के परियोजना निदेशक राजीव कुलश्रेष्ठ ने कहा, 'हमने हवाईअड्डे के अंदर सभी सिविल और तकनीकी कार्य पूरे कर लिए हैं और बाकी काम अपने अंतिम चरण में हैं'। चूंकि 21 और 22 जनवरी को एयरपोर्ट पर ट्रैफिक मूवमेंट काफी ज्यादा रहने की पूरी संभावना है, इसलिए MVIAA एडमिनिस्ट्रेशन ने इन दो दिन 'ड्रॉप एंड मूव' पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। यानी फ्लाइट्स मेहमानों को छोड़कर यहां से तुरंत वापस हो जाएंगी। अयोध्या एयरपोर्ट पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।