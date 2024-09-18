लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद और धमाकों की खबर, 3 लोगों की मौत

लेबनान में घातक पेजर विस्फोटों के अगले ही दिन और विस्फोट होने की खबर सामने आई है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, 18 सितंबर को कई उपकरणों में धमाके हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने हिज़बुल्लाह के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 18 सितंबर को उसके सदस्यों के वॉकी-टॉकी में विस्फोट हुए। इन धमाकों में हिज़बुल्लाह के 3 सदस्य और 1 बच्चा मारे गए। ये लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल थे, जो एक दिन पहले हुए पेजर विस्फोट में मारे गए लोगों के लिए आयोजित किया गया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस विस्फोट में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

लेबनान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार

लेबनान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई घरों के सोलर एनर्जी सिस्टम में भी विस्फोट हुए, जिसमें एक लड़की घायल हो गई।

पेजर विस्फोट की विस्तृत जानकारी

17 सितंबर को लेबनान और सीरिया में एक साथ हजारों पेजर में धमाके हुए थे, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और करीब 3,000 लोग घायल हो गए थे। इस विस्फोट के पीछे कारणों को लेकर विभिन्न सिद्धांत सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इसे बैटरी के अत्यधिक गर्म होने से जोड़ा गया था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पेजर्स की सप्लाई चेन में किसी प्रकार की सेंधमारी हुई थी।

इजरायल पर आरोप

लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने इन विस्फोटों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया गया है कि इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने हिज़बुल्लाह को सप्लाई किए गए पेजर्स में विस्फोटक उपकरण लगाए थे। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों का मानना है कि पेजर्स में बहुत छोटे विस्फोटक उपकरण लगाए गए थे, जिन्हें रेडियो सिग्नल से रिमोटली ट्रिगर किया गया होगा।

इस घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है, और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच कर रही हैं।