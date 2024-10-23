लंदन की सड़कों पर कोलकाता स्टाइल की झालमुरी बेच रहा है ये ब्रिटिश शख्स

एक ब्रिटिश व्यक्ति ने लंदन के बीचों-बीच कोलकाता के प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड झालमुरी को परोसने के कारण इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

फूड ब्लॉगर अंश रेहान द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, जिसमें एंगस डेनून अपने स्टॉल पर मसालेदार व्यंजन तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, को इंस्टाग्राम पर पहले ही छह मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है।

कोलकाता की यात्रा के दौरान झालमुरी से प्रेम करने वाले दीनन अब लंदन में अपना स्वयं का "झालमुरी एक्सप्रेस" चला रहे हैं, तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बंगाल के स्वाद को पुनः सृजित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

वीडियो में, दीनन ने मसालों और चटनी के मिश्रण के साथ प्रिय मुरमुरे को एक विशेष कागज के कोन में परोसते हुए उसे तैयार किया।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब दीनन का कोई वीडियो वायरल हुआ हो। 2019 क्रिकेट विश्व कप के दौरान भी वे सुर्खियों में रहे थे, जब उन्होंने मैच के दौरान लंदन के ओवल ग्राउंड के बाहर क्रिकेट प्रशंसकों को झालमुरी परोसी थी। उनके एक वीडियो ने अभिनेता अमिताभ बच्चन का ध्यान खींचा था, क्योंकि उन्होंने वीडियो को एक मजेदार टिप्पणी के साथ फिर से शेयर किया था।