Kashmir: 'कश्मीर आज गाजा नहीं है...शहला रशीद

JNU छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं Shehla Rasheed ने Kashmir को लेकर बड़ी टिप्पणी की साथ ही PM Modi और गृहमंत्री Amit Saha की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। शेहला ने कश्मीर की स्थिति पर अपनी राय रखते हुए कहा कि, कश्मीर Gaza नहीं है। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि, कश्मीर में बदलाव के लिए मैं इसका श्रेय पीएम मोदी को देना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कीं और जिसमें एक कतरा खून भी नहीं बहाया गया।

advertisement

आज की बदली स्थिति के लिए आभारी हूंः शेहला रशीद

शिक्षाविद और जेएनयू में छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं शेहला रशीद से पत्थरबाजों को लेकर एक सवाल किया गया। जब उनसे पूछा गया कि पहले के समय में आपकी सहानुभूति पत्थरबाजों के साथ रही है? इस पर उन्होंने कहा कि.. हां ऐसा 2010 में था, लेकिन लेकिन आज जब मैं बदली हुई स्थिति देखती हूं तो मैं आज की स्थिति के लिए बहुत अधिक आभारी हूं।

Also Read: BTTV Exclusive: Nawaz Modi Singhania का नया वीडियो वायरल

मोदी-शाह की तारीफ की

कश्मीर गाजा नहीं है, यह बात स्पष्ट हो गई है। क्योंकि कश्मीर सिर्फ विरोध-प्रदर्शनों में शामिल था और आप उग्रवाद, घुसपैठ की छिटपुट घटनाओं को जानते हैं. बदली हुई स्थिति के लिए मैं वर्तमान सरकार, खासकर प्रधानमंत्री को श्रेय देना चाहूंगीं. इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को भी, जिन्होंने इसके लिए एक ऐसी राजनीतिक स्थिति सुनिश्चित की है, जिसे रक्तहीन कहना चाहिए।

मोदी सरकार की रही हैं घोर आलोचक

बता दें कि शेहला रशीद, केंद्र की नीतियों की आलोचक रही हैं और वर्तमान मोदी सरकार का उन्होंने पहले कई मौकों विरोध किया था। जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया था। तब शेहला रशीद ने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को उठा रही है, मारपीट कर रही है. शेहला के इन आरोपों का सेना ने सिरे से खंडन किया था।