BTTV Exclusive: Nawaz Modi Singhania का नया वीडियो वायरल

Diwali के एक दिन बाद ही Raymond Limited के मालिक Gautam Singhania ने अपनी पत्नी Nawaz Modi Singhania से अलग होने का ऐलान किया था। बिजनेट टुडे टेलीविजन ने आपको सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। जबकि दिवाली के दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया और तेजी से वायरल हुआ, जिसमें परिवारिक विवाद सड़क पर साफ दिख रहा है। नवाज मोदी को पति ने दिवाली पार्टी में एंट्री तक नहीं दी। अब रेमंड कंपनी चेयरमैन गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो पोस्ट किया है। जिसके बाद ये सुर्खियों में फिर से आ गया है। वीडियो में साफ तौर पर सोफे पर बैठी नवाज मोदी नजर आ रही है। विजुअल को देखें तो नवाज मोदी जिन लोगों के साथ बैठीं हैं वो उनके ससुराल के परिजन हैं और वो ससुराल वालों के साथ दीपावली पूजन में नजर आ रही हैं। इंस्टग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए नवाज मोदी ने लिखा है कि 'हर समय अपने ससुराल वालों का भरपूर समर्थन, प्यार, दया और मदद पाकर मैं धन्य हूं। यहां दिवाली पर पूजा और उसके बाद उनके अपार्टमेंट में साथ डिनर किया।' वीडियो में नवाज साफ तौर पर सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं और कुछ लोगों के साथ पूजा में भाग लेते नजर आ रही हैं। बाद में वे छड़ी के सहारे भगवान की परिक्रमा करती दिख रही हैं।

पीछे बिजनेस टुडे ने आपको वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें दिवाली के दिन मुंबई से सटे ठाणे स्थित रेमंड स्टेट में गौतम सिंघानिया की ओर से दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन इस पार्टी में उनकी पत्नी नवाज सिंघानिया को एंट्री नहीं मिली। इस पार्टी में शरीक होने के लिए सिंघानिया की पत्नी नवाज रेमंड स्टेट पहुंची थीं। परंतु उन्हें गेट पर ही सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया था। जिसके बाद नवाज की सुरक्षाकर्मियों के साथ कहासुनी भी हुई थी। और देखते ही देखते ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और X पर नवाज मोदी से अलग होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाज और मैं यहां से अलग-अलग रास्ते अपनाएंगे।