बस कुछ दिन का और इंतजार, 22 जनवरी 2024 को देश में फिर मनेगी दिवाली,राम मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन

अयोध्या में श्रीराम मंदिर उद्घाटन की शुभ घड़ी जैसे-जैसे करीब आ रही है, पूरा देश श्रीराममय हो रहा है। 40 दिन बाद यानि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा का साक्षी हर सनातनी बनना चाहता है। इसलिए देशभर से श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए उतावले है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आने के बाद दिन-रात एक कर मंदिर के स्वरुप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में विकास कार्य जोरशोर से चल रहा है। नया मंदिर, नया विग्रह, नई आभा, नई खुशियां, नई तकनीक, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, नव निर्मित घाट.. नई अयोध्या का नया अध्याय बयां कर रहे हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। भगवान श्रीराम की नगरी में उनका आभास करवाने के लिए उनसे जुड़े प्रतीकों और रामायण काल के चिह्नों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर का गर्भग्रह भी पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में राम मंदिर के गर्भगृह की नई तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीरों में 20 फीट लंबा और इतना ही ऊंचा अष्टकोणीय गर्भगृह बेहद भव्य दिख रहा है। मंदिर के भूतल का 95% काम पूरा हो चुका है। बाकी पांच प्रतिशत काम 31 दिसंबर तक पूरा होना है। पहले फ्लोर पर फर्श का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। राम मंदिर में मकराना के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। जिसपर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर बने स्तंभों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो मंदिर को बेहद विराट रूप दे रही हैं। सिंहद्वार भी रामलला के स्वागत के लिए तैयार है।

20 जनवरी से अयोध्या में रामलला के दर्शन बंद हो जाएंगे। यानि श्रद्धालुओं के लिए 20 जनवरी से रामलला का मंदिर बंद हो जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक 22 जनवरी को नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सुरक्षा के चलते ऐसा किया गया है। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को दोबारा खोला जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। 22 जनवरी को जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और सरयू तट से उनकी पहली आरती होगी, तो नजारा कितना अद्भुत होगा। अयोध्या कितनी भव्य दिखेगी। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन देश एक बार फिर दिवाली मनाने वाला है। इसकी तारीख है 22 जनवरी 2024, जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे।