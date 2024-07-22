Joe Biden ने 2024 की दावेदारी समाप्त की, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए Kamala Harris का समर्थन किया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन (US President Joe Biden) ने रविवार को चुनाव की दौड़ से हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) का समर्थन किया, डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के साथ हाल ही में हुई एक भयावह बहस (Debate) के बाद अपने फिर से चुनाव लड़ने के प्रयास को छोड़ दिया, जिसने बाईडेन की कार्यालय के लिए योग्यता पर सवाल उठाए थे।

राष्ट्रपति ने अपनी पार्टी से हैरिस के पक्ष में रैली करने का ऐलान किया, जबकि उपराष्ट्रपति ने बाईडेन के "निस्वार्थ और देशभक्तिपूर्ण कार्य" की सराहना की और अपनी पार्टी की उम्मीदवारी "अर्जित करने और जीतने" के अपने इरादे की घोषणा की। "मेरे साथी डेमोक्रेट, मैंने नामांकन स्वीकार न करने और अपने कार्यकाल के शेष समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने का निर्णय लिया है।

2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था। और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा है," 81 वर्षीय राष्ट्रपति ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

"आज मैं कमला को इस वर्ष हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन और समर्थन देना चाहता हूँ। डेमोक्रेट - अब एक साथ आने और ट्रम्प को हराने का समय आ गया है। आइए ऐसा करें," उन्होंने पोस्ट में कहा।

विशेष रूप से, यदि बाईडेन का समर्थन स्वीकार कर लिया जाता है, तो कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की पहली महिला होंगी।

इस बीच, उपराष्ट्रपति हैरिस ने बाईडेन के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका इरादा "इस नामांकन को अर्जित करना और जीतना" है।

हैरिस ने एक बयान जारी कर बाईडेन के उनके नामांकन को रोकने के निर्णय को "निस्वार्थ और देशभक्तिपूर्ण कार्य" बताया। उन्होंने बाईडेन को उनके "असाधारण नेतृत्व" के लिए भी बधाई दी और सुझाव दिया कि एक कार्यकाल के राष्ट्रपति के रूप में उनकी विरासत कई राष्ट्रपतियों की तुलना में अधिक होगी, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए।

बाईडेन ने हैरिस का समर्थन करने से कुछ सेकंड पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रतियोगिता से हटने के अपने इरादे की घोषणा की, एक बयान में कहा कि उनके लिए "पद छोड़ना" "देश के सर्वोत्तम हित में" है।

"आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। और जबकि मेरा फिर से चुनाव लड़ने का इरादा रहा है, मेरा मानना है कि मेरे लिए पद छोड़ना और अपने कार्यकाल के शेष समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है," उन्होंने कहा।

रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ पहली राष्ट्रपति बहस में उनके खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक विधायकों और पार्टी नेताओं के दबाव के कारण बाईडेन ने दौड़ से हटने का फैसला किया।