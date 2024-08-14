Japan: अब कौन होगा अगला PM ? जल्द प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे Fumio Kishida !

Japan के प्रधानमंत्री Fumio Kishida ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का एलान किया है। किशिदा ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। किशिदा के इस फैसले का मतलब है कि वह अगले महीने एलडीपी के नए नेता के चुनाव तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे।

advertisement

Also Read: Bangladesh में तख्तापलट के बाद क्यों बढ़ी करोड़ों भारतीय किसानों की टेंशन?

क्या इन वजहों से किशिदा ने पीएम पद छोड़ने का किया एलान

जापान की सत्ताधारी पार्टी एलडीपी इन दिनों विवादों में है और इसके यूनिफिकेशन चर्च के साथ संबंधों को लेकर हुए खुलासे और बीते साल दिसंबर में राजनीतिक फंडिंग को लेकर हुए विवाद से पार्टी नकारात्मक कारणों से चर्चा में रही। साथ ही किशिदा की कैबिनेट की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है और यह पिछले आठ महीने से सिर्फ 20% के आसपास ही है। पार्टी में ही मौजूदा किशिदा सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अगला आम चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। बता दें कि जापान में अगले अक्टूबर में चुनाव होने हैं।

किशिदा के इस्तीफे की मांग

फूमिया किशिदा ने अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। किशिदा ने योशीहाइद सुगा की जगह ली थी। गौरतलब है कि बीते अप्रैल में जापान के कई शहरों में उपचुनाव हुए थे, जिनमें नागासाकी, शिमाने और टोक्यो जैसे शहर शामिल हैं। उस उपचुनाव में एलडीपी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी किशिदा के इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन किशिदा ने उस वक्त पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। इससे साफ है कि किशिदा पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था और अब आखिरकार उन्होंने पद छोड़ने का एलान कर दिया है।