Japan Earthquake: 6.9 की तीव्रता के भूकंप से थर्रा उठी जापान की धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

दक्षिणी जापान में सोमवार को एक शक्तिशाली भूकंप ने बड़े पैमाने पर चिंता पैदा कर दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.9 मापी और इसका केंद्र क्यूशू के पूर्वी तट पर लगभग 30 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

भूकंप के बाद, एजेंसी ने सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की है। क्यूशू के दक्षिणी तट और पास के शिकोकू द्वीपों पर संभावित रूप से 1 मीटर तक की लहरों की आशंका जताई गई है। इस समय तक इस घटना के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन सेवाएं स्थिति की निगरानी कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जा रही है। भूकंप के कारण हुए संभावित नुकसान और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, और जल्द ही अधिक विवरण सामने आने की उम्मीद है।

