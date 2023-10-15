India Vs Pakistan: हार्दिक पंड्या के मंत्र से इमाम-उल-हक की लग गई लंका
वीडियो में, पंड्या को गेंद को पकड़ते हुए, उस पर कुछ फुसफुसाते हुए और फिर एक ऐसी गेंद फेंकते हुए देखा जा सकता है जो इमाम-उल-हक के लिए घातक साबित हुई। पंड्या ने क्या मंत्र पढ़ा ये पता नहीं लेकिन गेंद फेंकने से पहले उन्होंने फुसफुसया जरूर जिसके बाद इमाम-उल-हक वापस लौट गए।
भारत पाकिस्तान मैच के दौरान कल एक अजीबो-गरीब वाकया हुआ। मैच के 13वें ओवर में Imam-ul-Haq क्रीज पर खतरनाक दिख रहे थे, उन्होंने पहले Hardik Pandya की गेंद पर चौका लगाया था। हालाँकि, पंड्या इससे खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे। गेंद से ठीक पहले उन्होंने गेंद पर कुछ विशेष मंत्र का जाप किया। ऑफ-स्टंप के ठीक बाहर तैरती एक शानदार डिलीवरी के साथ, बाएं हाथ के इमाम-उल-हक ने इस बॉल को ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर KL Rahul के हाथों में जा पहुंची। इस तरह हार्दिक का मंत्र काम कर गया और इमाम उल हक वापस पैवेलियन लौट गए।
Also Read: India Vs Pakistan: World Cup Match के लिए Disney+Hotstar लाइव स्ट्रीमिंग 3 करोड़ के पार पहुंची
पंड्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे क्रिकेट प्रेमी रोमांचित और उत्सुक हो गए हैं। वीडियो में, पंड्या को गेंद को पकड़ते हुए, उस पर कुछ फुसफुसाते हुए और फिर एक ऐसी गेंद फेंकते हुए देखा जा सकता है जो इमाम-उल-हक के लिए घातक साबित हुई। पंड्या ने क्या मंत्र पढ़ा ये पता नहीं लेकिन गेंद फेंकने से पहले उन्होंने फुसफुसया जरूर जिसके बाद इमाम-उल-हक वापस लौट गए।