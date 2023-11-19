India vs Australia: क्रिकेट फैंस के लिए वरदान साबित हुई स्पेशल ट्रेन

अहमदाबाद के लिए आसमान छूते हवाई किराए के बीच, विशेष विश्व कप ट्रेन एक वरदान बनकर आई।हजारों क्रिकेट प्रेमी शनिवार को क्रिकेट विश्व कप फाइनल के लिए नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रविवार को अहमदाबाद में आईसीसी विश्व कप 2023 का फाइनल मैच देखने जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली और मुंबई से विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। रेलवे के अनुसार, ट्रेनों ने (एक दिल्ली से और तीन मुंबई से) शनिवार शाम को प्रस्थान किया और वे रविवार सुबह अहमदाबाद पहुंचेंगी। इस मौके पर इंडिया टुडे टीवी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, इस दौरान वहां क्रिकेट फैन्स और वर्ल्डकप के लिए उत्साही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। नई दिल्ली से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन, आम दिनों में शाम नेशनल कैपिटल सिटी से शाम 5:00 बजे रवाना होती है, लेकिन शनिवार को ट्रेन शाम 6:00 बजे के आसपास डिपार्चर हो सकी। इस ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए यहां भारत और दुनिया के विभिन्न कोनों से आए हजारों प्रशंसक इकट्ठा हुए थे। यहां इसी ट्रेन से सफर करने वाले अंकित, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आईटी फील्ड में काम करते हैं, वह विशेष रूप से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच देखने के लिए भारत आए हैं। अंकित ने बताया कि, "जैसे ही भारतीय ने सेमीफाइनल जीता, मैंने भारत के लिए टिकट बुक कर लिया, मेरे पास दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सभी ट्रेनें बुक हो चुकी थीं और फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा था। बकौल अंकित,ये हवाई किराया उनके यूके से भारत के टिकट से अधिक महंगा था। एयरलाइंस वीकएंड में अहमदाबाद से आने-जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स तैयार कर रही है, लेकिन किराया हर मिनट बढ़ रहा है।

भारतीय टीम की नीली जर्सी पहने और तिरंगे झंडे लहराते प्रशंसक भारत के लिए हूट कर रहे थे। उनके उत्साह से भरे शोर और ऊंची आवाजें अन्य प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा रही थीं। हाथ में तिरंगा झंडा थामे एक प्रशंसक ने बताया कि यह ट्रेन ब्लेसिंग्स और भाग्य बनकर आई है। हम 12 दोस्त हैं जिनके पास मैच के टिकट हैं, लेकिन हमारे पास अहमदाबाद पहुंचने के लिए ट्रेन या फ्लाइट के टिकट नहीं थे, लेकिन इस विशेष ट्रेन में हम सभी को एक ही बार में सीटें मिल गईं। दिल्ली के शालीमार बाग से क्रिडे नाम का एक अन्य युवा प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली और एमएस धोनी का पेंसिल स्केच पकड़े हुए था, जिसे उसने खुद बनाया था. जब उनसे पूछा गया कि आपको यह चित्र बनाने के लिए किसने प्रेरित किया तो उन्होंने कहा, "वे दोनों मेरे पसंदीदा हैं और मुझे यकीन है कि भारत इस साल की विश्व कप ट्रॉफी जीतेगा।ट्रेन की सभी एसी सीटें बुक हो गईं और स्लीपर कोच में भी वैसी ही भीड़ देखने को मिली।