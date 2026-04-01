Gmail यूजर्स के लिए बड़ी राहत! अब बदल सकेंगे अपना ईमेल यूजरनेम - जानें क्या है प्रोसेस

गूगल के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। सालों के इंतजार के बाद, टेक दिग्गज गूगल ने अब यूजर्स को अपना ईमेल एड्रेस बदलने की सुविधा दे दी है। फिलहाल यह फीचर सिर्फ अमेरिका के यूजर्स के लिए शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसके विस्तार की उम्मीद है। इस नए अपडेट के जरिए अब आप अपने ईमेल आईडी में '@gmail.com' से पहले वाले हिस्से (यूजरनेम) को एडिट कर सकेंगे।

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पुरानी यादों से आगे बढ़ने का मौका

गूगल के इस बड़े कदम पर खुद कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने चुटकी लेते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि 2004 एक अच्छा साल था, लेकिन अब आपकी जीमेल आईडी को उसी पुराने दौर में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। पिचाई का इशारा उन बचकाने या पुराने ईमेल एड्रेस की तरफ था, जो लोगों ने सालों पहले बनाए थे और जिन्हें वे अब पेशेवर कारणों से बदलना चाहते हैं।

2004 was a good year, but your Gmail address doesn't need to be stuck in it.



To say goodbye to v0t3f0rp3dr02004@gmail.com or mrbrightside416@gmail.com (or whatever you were into at the time), go to your Google Account settings and choose any name available. You'll keep your old… — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 31, 2026

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

ईमेल एड्रेस बदलने का प्रोसेस काफी आसान है।

इसके लिए आपको अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर 'Personal Info' पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद 'Email' और फिर 'Google Account Email' के विकल्प पर जाना होगा।

अगर आपके अकाउंट पर यह फीचर एक्टिव हो गया है, तो आपको 'Change Google Account Email' का बटन दिखेगा। यहां आप अपनी पसंद का नया यूजरनेम चुन सकते हैं।

डेटा सुरक्षा और सीमाएं

गूगल ने साफ किया है कि ईमेल बदलने पर आपका कोई भी पुराना डेटा, फोटो या फाइल डिलीट नहीं होगी। यह बदलाव जीमेल, गूगल कैलेंडर, ड्राइव और गूगल फोटोज जैसी सभी सेवाओं पर अपने आप लागू हो जाएगा।

खास बात यह है कि नया एड्रेस चुनने के बाद भी पुराने ईमेल एड्रेस का मालिकाना हक आपके पास ही रहेगा। आप दोनों ही एड्रेस से साइन-इन कर सकेंगे और ईमेल भेज या प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, कंपनी ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। आप साल में केवल एक बार और पूरे जीवनकाल में अधिकतम तीन बार ही अपना ईमेल बदल पाएंगे।

भारत के यूजर्स को करना होगा इंतजार

भले ही यह अपडेट चर्चा में है, लेकिन भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के यूजर्स को अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा। गूगल ने अभी ग्लोबल रोलआउट को लेकर कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। वर्तमान में यह सेवा केवल अमेरिकी यूजर्स तक सीमित है।