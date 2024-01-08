India-Maldives: मालदीव पर पड़ी बायकॉट की मार! 8000 होटल बुकिंग और 2300 फ्लाइट टिकट कैंसिल होने का दावा

हिंद महासागर में मौजूद द्वीपीय देश Maldives बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसके नेताओं के जरिए भारत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट कैंसिल करने की बात भी हो रही है, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। मालदीव ने उन तीन मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया है, जिनकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ था। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस तरह से बायकॉट अभियान चल रहा है, उसे देखते हुए भारत में टूर ऑपरेटर्स मालदीव में छुट्टियां कैंसिल होने के बाद पड़ने वाले प्रभाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस द्वीपीय देश में घूमने के लिए लोगों के जरिए कोई नई पूछताछ नहीं हो रही है।'Indian Association of Tour Operators' ने अनुमान जताया है कि हालिया घटनाओं के नतीजे और बायकॉट का असर अगले 20 से 25 दिनों में दिखने लगेगा। वहीं, सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हजारों की संख्या में होटल बुकिंग और फ्लाइट्स टिकट कैंसिल हुए हैं। अलग-अलग पोस्ट में कहा जा रहा है कि भारतीयों ने मालदीव में 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग और 2500 फ्लाइट टिकट कैंसिल किए हैं। हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल, भारतीय टूर ऑपरेटर्स ने उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बड़े पैमाने कैंसिलेशन की बात कही जा रही है। उनका कहना है, 'अगर किसी शख्स ने अडवांस में प्लेन और होटल टिकट बुक कर लिया है, तो वह उसे कैंसिल नहीं करेगा।

advertisement

Also Read: India-Saudi Arabia: हज यात्रियों को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ अहम समझौता, भारतीय मुस्लमानो के लिए बड़ी खबर

'मेक माई ट्रिप के फाउंडर दीप कालरा ने कहा है कि भारतीयों के जरिए मालदीव की छुट्टियों को बड़े पैमाने पर कैंसिल नहीं किया गया है। अभी तक ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स' का कहना है कि बायकॉट की मांग का असर 20 से 25 दिनों में साफ तौर पर दिखने लगेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरा ने कहा, 'अचानक से मालदीव को लेकर पर्यटकों की तरफ से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। अचानक से इसमें गिरावट देखने को मिली है। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, वो कैंसिल नहीं करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि लोग अब मालदीव के लिए ट्रिप बुक नहीं करेंगे।'जब उनसे पूछा गया कि बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की खबरें क्या सच हैं? इस पर मेहरा ने कहा, 'लोगों ने लाखों रुपये खर्च किए हैं। मगर वे कैंसिल नहीं करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं की है, वो पीछे हट सकते हैं। मगर बायकॉट का साफ असर अगले 25 दिन में दिखेगा, क्योंकि नई ट्रिप के लिए पूछताछ नहीं की जा रही है। मालदीव भारतीयों के बीच काफी पॉपुलर लोकेशन है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के डाटा के मुताबिक, मालदीव में दिसंबर 2023 तक आने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा थी। भारत से 2,09,198 पर्यटक मालदीव गए। इसके बाद रूस से 2,09,146 और चीन से 1,87,118 पर्यटक घूमने के लिए इस द्वीपीय देश में पहुंचे।