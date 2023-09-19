भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने को कहा

scorecardresearch
भारत के खिलाफ कनाडाई पीएम के आरोपों के तुरंत बाद, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों पर कनाडाई सरकार ने कनाडा में रॉ के प्रमुख एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। उन्होंने राजनयिक या उस स्थान के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जहां से उन्हें निकाला गया था।

New Delhi,UPDATED: Sep 19, 2023 15:13 IST
विदेश मंत्रालयने मंगलवार को कहा कि कनाडा के उच्चायुक्त Cameron Mackey को आज सुबह तलब किया गया और बताया गया कि सरकार ने दिल्ली में स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया है। इस राजनयिक को अगले 5 दिनों में भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी पुष्टि की। बागची ने कहा कि वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने का निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता पर भारत की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। यह फैसला विदेश मंत्रालय द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) प्रमुख Hardeep Singh Nijjar की मौत में भारतीय संलिप्तता के कनाडाई पीएम Justin Trudeau के आरोपों की निंदा करने के कुछ घंटों बाद आया है। आरोप को "बेतुका और प्रेरित" बताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक राजनीति है और कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है।

ट्रूडो ने कहा कि केटीएफ प्रमुख की हत्या के पीछे कथित तौर पर भारत सरकार का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधान मंत्री Narendra Modi के साथ इस मुद्दे को उठाया था। इस साल जून में कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात शूटरों ने निज्जर की हत्या कर दी थी।इससे पहले दिन में विदेश मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया था कि इस तरह के आरोप कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालते रहते हैं। इसमें आगे कहा गया कि कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी अवैध गतिविधियों को दी गई जगह कोई नई बात नहीं है। भारत के खिलाफ कनाडाई पीएम के आरोपों के तुरंत बाद, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों पर कनाडाई सरकार ने कनाडा में रॉ के प्रमुख एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। उन्होंने राजनयिक या उस स्थान के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जहां से उन्हें निकाला गया था।

