Income Tax Department का चीनी कंपनी Haier के दफ्तर पर छापा

कंपनी की भारतीय इकाई, हायर इंडिया कोल्ड चेन सॉल्यूशंस, मेडिकल फ्रीजर और वाणिज्यिक एयरकंडीशनिंग का प्रोडक्शन और वितरण करती है।
Income Tax ने शुक्रवार को चीनी घरेलू उपकरण कंपनी Haier के कार्यालयों पर छापेमारी शुरू की है। छापेमारी दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पुणे और कुछ अन्य स्थानों पर कंपनी के परिसरों पर की जा रही है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि हायर पर बड़े पैमाने पर कथित तौर पर कर चोरी में शामिल होने का संदेह है।
कंपनी की भारतीय इकाई, हायर इंडिया कोल्ड चेन सॉल्यूशंस, मेडिकल फ्रीजर और वाणिज्यिक एयरकंडीशनिंग का प्रोडक्शन और वितरण करती है। कंपनी ने अप्रैल 2023 में एक बयान में कहा कि हायर भारत में रिसर्च भी निवेश कर रहा है, जिससे उसे भारत-विशिष्ट उत्पादों को नया रूप देने में मदद मिलती है।